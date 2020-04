Governo apresenta COMVIDA e a Plataforma web da Pro Empresa

O Governo de Cabo Verde apresentou, hoje, o aplicativo COMVIDA e a Plataforma web da Pro Empresa, ambos montados para dar respostas aos desafios impostos pela COVID-19.

De acordo com o executivo, o aplicativo móvel “COMVIDA” foi desenvolvido por diversas startups cabo-verdianas, com apoio técnico da NOSi e das Nações Unidas Cabo Verde e está disponível tanto para IOS, como para o sistema android.

O aplicativo, conforme a mesma fonte, será “um canal de aproximação” entre o cidadão e as autoridades nacionais responsáveis pela saúde.

Ao fazer a inscrição na aplicação, o cidadão poderá reportar sintomas da doença, dar sugestões ou reclamar do açambarcamento de mercadorias, por exemplo, ou ainda denunciar casos de incumprimento do estado de emergência ou um suspeito de portador de vírus que não cumpre com as medidas de prevenção.

Para além dos cidadãos, o COMVIDA destina-se às várias estruturas como a Protecção Civil, Hospitais e Centros de Saúde, Estruturas de Saúde, Supervisão e Inspecção de Actividades Económicas, Gestores de Saúde Publica e empresas.

Por sua vez, a Plataforma web da Pro Empresa disponibiliza, em tempo real, informações sobre as medidas do governo para superar os desafios da COVID-19. Por exemplo, apresenta dados da devolução do IVA, as suspensões de contratos de trabalho, rendimento solidário, Benefícios Fiscais, Subsídio de Desemprego entre outras soluções que foram criadas para minimizar os impactos negativos no rendimento das pessoas.

“Lá terão aquilo que são as medidas do governo relativamente ao apoio aos empresários e às empresas, mas não só. Quisemos centralizar toda a informação num só site, sabíamos que a informação estava dispersa, então quisemos centralizar, mas dar uma resposta aos cidadãos. Não só mostrar aquilo que estamos a fazer, mas também [mostrar] de que forma é que [isso] está a ser feito”, disse o Secretário de Estado para a Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes.

Durante a vídeo conferência da apresentação, o governante fez saber ainda que há países africanos de língua oficial portuguesa a contactarem o governo de Cabo Verde, mostrando interesse nesta solução.

“Mostram que os nossos talentos em Cabo Verde estão preparados para servir não só o nosso país, mas para servir o mundo”, expressou.

Pedro Lopes avançou ainda que as Start Ups envolvidas no desenvolvimento do aplicativo e da plataforma, têm feito um acompanhamento e um crescimento que demonstra que estão preparadas para assumir o desafio.

Conforme explicou, são vários sites, mas, todos centralizados na covid19.cv.

“A partir daí poderão visitar a página da Pro Empresa, poderão também fazer o download daquilo que são as nossas aplicações”, indicou.