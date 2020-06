Plataforma digital dá conta que mais de 270 mil pessoas usam redes sociais em Cabo Verde

A plataforma digital Datareportal dá conta que, em Cabo Verde, mais de 270 mil pessoas usam redes sociais, dados que apontam a 49 por cento da população.

Na data que se assinala o Dia Mundial das Redes Sociais e de acordo com os dados da Datareportal, que são fornecidos anualmente sobre a utilização das novas tecnologias, a mesma fonte explicita que 99 por cento (%) dos utilizadores de redes sociais procuram o acesso através dos telemóveis.

De acordo com a plataforma, na análise do uso do Faceboock 48% são do sexo feminino e 52% do sexo masculino, enquanto no Instagram os homens continuam a ser a maioria, com 50,7% e as mulheres com 49,3%.

Entretanto, a Datareportal informa que as mulheres são mais activadas nas redes sociais, liderando nas estatísticas de “postagens, curtidas e comentários”.

Relativamente ao Youtube, os dados mostram que nos motores de pesquisa os filmes são os mais procurados, seguidos da música.

As estatísticas indicam que o artita Tranka Fulha é o terceiro mais procurado no Youtube, seguido dos cantores Djodje e Elji.

A mesma fonte destaca que em Janeiro de 2020 houve um aumento de 11 mil utilizadores de redes sociais, comparado ao mesmo período de 2019.

A Datareportal é uma plataforma digital cujo principal objectivo é fornecer “informações essenciais” sobre como o mundo usa a Internet, dispositivos móveis, media social e comércio electrónico, incluindo manchetes globais, tendências regionais e comparações de mais de 40 das principais economias do mundo.