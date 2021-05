Facebook decide manter suspensão das contas de Trump

A comissão de supervisão, no entanto, disse que a decisão deverá ser revista daqui a seis meses.

Donald Trump não regressará ao Facebook ou ao Instagram para já. A Comissão de Supervisão do Facebook manteve a decisão de suspender as contas do antigo presidente norte-americano das redes sociais. No entanto, defendem que a decisão deverá ser revista dentro de seis meses.

Em comunicado, o órgão de supervisão da rede social fundada por Mark Zuckerberg exigiu ainda que a decisão fosse analisada e que fosse justificada "com uma resposta proporcional". Sobre a decisão inicial de suspender a conta de forma permanente, referiram que foi tomada de forma "vaga e sem padrão", sendo que a resposta deve ser "consistente com as regras que são aplicadas aos outros utilizadores da plataforma".

O conselho concordou, no entanto, com o Facebook que duas das publicações de Trump, feitas a 6 de janeiro - no dia da invasão ao Capitólio -, “violaram severamente” os padrões de conteúdo tanto do Facebook quanto do Instagram.

Um dia depois dessas publicações, tanto o Facebook como o Instagram, silenciaram as contas de Trump, quando este ainda estava na Casa Branca, por suspeitas de incitamento à violência na invasão do Capitólio.

O Facebook tem seis meses para reexaminar a "pena arbitrária" que impôs a Trump e decidir sobre outra pena que reflicta a "gravidade da violação e possíveis danos futuros".

Recorde-se que a suspensão nas redes sociais de Donald Trump começou no Twitter, um duro golpe visto que era o seu meio de comunicação preferencial.