Uma “oscilação” na órbita da Lua pode causar inundações recorde na década de 2030 nos EUA

As alterações climáticas já aumentaram a frequência e a gravidade de alguns eventos climáticos extremos. Mas há uma ameaça que poderá ainda causar estragos.

As cheias de maré alta são fenómenos comuns em diversas cidades no litoral dos Estados Unidos. Costumam acontecer em zonas costeiras quando as marés atingem cerca de 0,6 metros acima da média diária de maré alta, inundando ruas e casas.

Recentemente, um novo estudo liderado pela NASA avisa que estas cheias vão tornar-se cada vez mais frequentes no país já nos anos 2030. Segundo a investigação, grande parte da costa dos Estados Unidos vai ter três a quatro vezes mais dias de cheias por ano durante, pelo menos, uma década.

Segundo a Space, no início da década de 2030, o aumento do nível da água do mar, somado ao ciclo da Lua, irá fazer com que estes locais tenham uma década de aumentos na quantidade de inundações. O portal explica ainda que haverá momentos em que acontecerão em “grupo”, podendo durar mais de um mês.

Estas alturas de cheias costeiras prolongadas causarão grandes perturbações na vida e na subsistência, se as comunidades não se começarem a prevenir agora.

O estudo mostrou, de acordo como o site zap.aeiou.pt, que as áreas que costumam enfrentar duas ou três inundações por mês podem ter que encarar mais de uma dúzia.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1025 de 21 de Julho de 2021.