Parque Tecnológico terá um ecossistema na área da formação para servir os jovens

O Secretário de Estado para a Economia Digital, Pedro Lopes, disse hoje que o Parque Tecnológico, que está a ser construído na em Achada Grande Frente na cidade da Praia, vai servir aos jovens, uma vez que terá todo um ecossistema na área da formação, empreendedorismo, podendo inclusive alojar empresas de base tecnológica.

“Há muitos jovens com muito talento em Cabo Verde, há muitas pessoas com experiência também neste sector, pessoas com mais idade. O que nós queremos é conjugar esse capital humano enquanto governo dar as condições para diversificarem a nossa economia. cabo verde não pode depender só do turismo”, disse Pedro Lopes em declarações à imprensa à margem da visita da representante do Banco Mundial em Cabo Verde, Eneida Fernandes, ao Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi-EPE).

O governante disse ainda que antes da Covid-19 estavam a fazer-se todos esses investimentos no digital que, aliás considera, que é o presente e o futuro do país.

“Para isso é que estamos a adoptar o país de infraestruturas, de enquadramento legal, mas também todo um apoio ao sector de base tecnológica na área do empreendedorismo para termos empresas capazes e termos jovens capacitados para os desafios do mundo presente e do futuro”, acrescentou.

Por sua vez, a representante do Banco Mundial em Cabo Verde, Eneida Fernandes, afirmou que a visita ao espaço foi “muito interessante”, completando que “o maior valor agregado” foi realmente ver a estratégia geral do Governo nessa área do digital.

“O Banco Mundial já vem apoiando o Governo há alguns anos na questão do desenvolvimento digital. Eu acho que agora mais do que nunca com a retoma da economia todo esse trabalho em torno do digital vai ser muito importante”, defendeu.