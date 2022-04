​Campus África abre concurso de bolsas para edição de 2022

A organização do Campus África abriu o processo de candidaturas às bolsas de estudo para participação na edição deste ano do evento científico, organizado pela Universidade de La Laguna (ULL), em Tenerife, ilhas Canárias. Vão ser beneficiados 30 jovens cabo-verdianos.

Em 2022, o Campus África decorrerá de 9 a 29 de Julho, subordinado ao tema “mudanças climáticas, saúde global e desenvolvimento sustentável: a perspectiva atlântica”. O programa está organizado em torno de quatro grandes ofertas formativas, sendo elas “cultura e sociedade dos territórios insulares atlânticos”, “transição ecológica e desenvolvimento sustentável”, “desafios pandémicos e saúde global” e “biologia molecular como ferramenta para o diagnóstico de doenças infecto-contagiosas”.

As trinta bolsas serão divididas entre licenciados nas áreas de biologia, farmácia ou áreas biomédicas equivalentes (10); ciências sociais, humanísticas e relacionadas (10); ciências naturais e área do meio-ambiente (10).

Os candidatos deverão ter nacionalidade cabo-verdiana e residência em Cabo Verde, não ter completado 30 anos à data da candidatura e ter um bom conhecimento de inglês (o conhecimento da língua espanhola será valorizado).

Cada bolsa cobrirá a viagem de ida e volta, alojamento, refeições e materiais de estudo. As candidaturas estão abertas até 23 de Abril.

O Campus África é um programa internacional da ULL. A primeira edição remonta a 2014, com edições subsequentes em 2016, 2018 e 2021 (esta inicialmente prevista para 2020, mas adiada devido à pandemia).

