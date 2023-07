Empresas pedem experiência com ChatGPT

Não é a primeira vez que se fala de empregos ameaçados pela evolução da Inteligência Artificial, principalmente de modelos de linguagem como o ChatGPT.

No entanto, nem todas as empresas que abraçam a tecnologia estão a livrar-se totalmente dos postos de trabalho. Algumas pedem mesmo trabalhadores com experiência a lidar com o ChatGPT.

De acordo com a Insider, citado pelo zap.aeiou.pt, um estudo recente do síte de emprego ResumeBuilder revelou que 91% das empresas com vagas em aberto procuram contratar trabalhadores que saibam utilizar o chatbot da OpenAI. Os inquiridos afirmaram que a IA pode ajudar a aumentar a produtividade, poupar tempo e reforçar os resultados da empresa.

Como disse o economista Richard Baldwin no Fórum Económico Mundial de 2023, “a IA não vai roubar o seu emprego. É alguém que usa IA que vai roubar o seu emprego”.

