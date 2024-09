Cabo-verdiano recebe financiamento de 3,1 milhões de dólares do governo americano para pesquisa científica

O cientista cabo-verdiano Jay Brito Querido foi contemplado com um financiamento de 3,1 milhões de dólares pelo Governo Federal dos EUA, por meio do Instituto Nacional da Saúde (NIH) e do Instituto Nacional das Doenças Neurológicas e AVC (NINDS). O montante será destinado ao avanço das pesquisas conduzidas no Brito Querido Lab.

“Gratidão! O meu profundo agradecimento ao Governo Federal dos EUA que, através do Instituto Nacional da Saúde (NIH) e do Instituto Nacional das Doenças Neurológicas e AVC (NINDS), acabou de me atribuir um financiamento (R01) no montante total de 3,1 milhões de dólares para apoiar a investigação científica que estamos a realizar no Brito Querido Lab”, escreveu o cientista na sua página do Facebook.

Segundo explicou, o R01 é o financiamento público mais competitivo para a investigação científica nos EUA.

“Normalmente, numa primeira submissão (como foi o meu caso), os investigadores nem sequer passam da primeira fase de selecção. Contra todas as probabilidades, fui selecionado para financiamento logo na minha primeira candidatura, tendo obtido a classificação máxima atribuída pelo NIH na componente de mérito do Investigador Principal”, continuou.

Este financiamento permitirá contratar mais investigadores e acelerar a investigação científica que o Brito Querido Lab está a desenvolver, com o objectivo de compreender como anomalias na descodificação do mRNA contribuem para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas.

No domingo, 22, Jay Brito Querido anunciou ainda que o seu projecto de investigação, em colaboração com o médico neurologista Peter Todd, da Universidade de Michigan, foi seleccionado para receber financiamento da Chan Zuckerberg Initiative (CZI), na área das doenças neurodegenerativas.

Impulsionar o desenvolvimento das ciências e tecnologias

Mark Zuckerberg, CEO e fundador do Facebook, juntamente com a sua esposa Priscilla Chan, comprometeram-se a doar 99% dos seus ganhos com o Facebook ao Chan Zuckerberg Initiative (CZI).

Uma das principais missões do CZI é impulsionar o desenvolvimento das ciências e tecnologias que possibilitarão a cura, prevenção ou controlo de todas as doenças até o ano de 2100.

Desde a sua criação em 2015, o CZI já atribuiu mais de 4,8 mil milhões de dólares em grants (financiamento) a cientistas de mérito excepcional em todo o mundo.

Jay Brito é professor e investigador principal na Faculdade de Medicina da Universidade do Michigan e no Life Sciences Institute. É Faculty Scholar do Center for RNA Biomedicine e membro do Rogel Cancer Center.

No passado mês de Agosto, conseguiu desvendar como a proteína Pdcd4 regula a descodificação do mRNA. Uma descoberta que poderá potenciar o desenvolvimento de novos tratamentos que impeçam o crescimento de tumores.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1191 de 25 de Setembro de 2024.