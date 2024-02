A ilha de Santiago registou, neste domingo, um corte geral de electricidade, causado por uma avaria técnica no Centro Produtor de Eletricidade da Central do Palmarejo.

“Limitações de carácter técnico condicionam a reposição que contudo se encontra em curso atendendo inicialmente os serviços prioritários. Todos os esforços estão sendo envidados para a rápida reposição da normalidade na distribuição em toda a ilha”, escreveu a Electra no Facebook.

Entretanto, no sabádo, também houve um corte geral na ilha de Santiago, também devido a problemas técnicos no Centro Produtor de Eletricidade do Palmarejo.