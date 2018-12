Receita de Natal. Sangria

Um cocktail popular nas festas de final de ano, a sangria tem a vantagem de diluir o volume de álcool ao mesmo tempo que estimula o paladar. Entretanto, beba com moderação e se beber não conduza.

Ingredientes

2 laranjas (sumo de uma laranja. Corte a segunda em pedaços)

1 pêra (cortada em bocados pequenos)

1 maçã (cortada em bocados pequenos)

8 morangos (cortados ao meio)

1 limão (sumo e casca)

3 colheres de sopa açúcar mascavado

1 cálice aguardente velha

1 cálice vinho do Porto

2 paus de canela

6 folhas de hortelã

7,5 dl vinho tinto

5 dl de água com gás (opcional)

Preparação

Misture os pedaços de fruta com o açúcar, a aguardente, o vinho do Porto e as folhas de hortelã

Retire a casca do limão e esprema o sumo (laranja e limão) e misture ao preparado anterior e deixe a mistura ganhar sabor durante uma hora,

Despeje o preparado para um jarro e junte o vinho e a gasosa por cima. Se preferir, pode trocar o vinho tinto por branco ou não juntar a água gasosa.

Por fim, junte os paus de canela e adicione gelo a gosto.