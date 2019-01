Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Primeiro fim-de-semana do novo ano e tudo ainda anda a meio gás. Mas há sempre com que se entreter fora de casa. Ficam as dicas.

SEXTA - Início do Torneio de FuteSal das Festas de Santo Amaro, polivalente de Colhe Bicho - Tarrafal , 19 horas - Estreias “Engenhos Mortíferos” e “Small Foot” (infantil) no Praia Shopping - Noite dançante no Soft Club, em Chã d’Areia - Praia SÁBADO - Open Dance Class com os coreógrafos Gianini Semedo e Djam Neguin na Escola de Dança Nicole - Praia, 16 horas - Concurso musical Descoberta de Novos Talentos, Praça Alexandre Albuquerque – Praia, 20 horas - Apollo G & Nejah, DJ Edinho e DJ Gelson, no Kebra Cabana – Praia

