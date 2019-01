Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Fim-de-semana com primeiro feriado do ano e que calha ... Domingo. Mesmo assim há tempo para relaxar e divertir-se. Gastronomia, música em vários formatos, dança, corrida, natação... Ficam as nossas sugestões. Enjoy!

SEXTA-FEIRA - Afterwork Chillout Rooftop com finger food no hotel Pescador – Praia, 17 horas - Festival Nho Santo Amaro, com vários artistas – Tarrafal - Música ao vivo no pub Ote Level – Mindelo, 21 horas SÁBADO - Re-União de Dansa com bailarinos e coreógrafos de Santiago na Escola de Dança Nicole – Praia, 16 horas - Corrida da Liberdade São Salvador do Mundo – São Salvador, 15 horas - Música ao vivo no Café Kriola – Sal Rei, 21 horas DOMINGO - Mergulho de apoio à enseada de corais da Laginha – Mindelo, 10h30 - XI edição da Corrida da Liberdade, partida do Plateau – Praia, das 08h às 13h - Arranque da VIII Semana da República, no Palácio da Presidência da República – Praia, 15 horas

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.