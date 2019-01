Sugestões para um fim-de-semana fora de casa

Mais um fim-de-semana e ... já estamos mais próximos do fim deste looooongo mês de Janeiro. O clima já está mais fresco mas nada que o impeça de sair de casa e aproveitar o tempo livre. Como sempre deixamos-lhe diferentes propostas. Enjoy!

SEXTA-FEIRA

Hoje, sexta-feira, decorre ainda a Semana da República que, no Palácio da Presidência da República, celebra e liga duas datas simbólicas da nossa história: o 13 e o 20 de Janeiro. A actividade de hoje é a conferência Edificar a Democracia, às 17 horas, com a comunicação de Wlodzimierz Szymaniak sobre a Comunicação Social e os Principais Desafios do Sistema Democrático no Mundo.

No Centro Cultural do Mindelo, a não perder: “A Arte do Impossível”, magia, circo e comédia com Mr. Paradox e The Picapau. A partir das 21horas oportunidade para rir e relaxar com este espectáculo surpreendente.

SÁBADO

No sábado o Kebra Cabana abraça o tradicional e oferece um almoço á boa moda cabo-verdiana. Tem self servisse com catchupa e outros petiscos da cozinha di terá. Tudo embalado por um bom batuco oferecido pelas Batucadeiras de São Pedro. Começa às 13horas.

Outra proposta para este sábado junta desporto e solidariedade. As equipas amadoras Futebol Club Kotxi Pó e Popcorn Futebol Club prometem algum humor à mistura com os pontapés à bola mas principalmente entregar tudo o que conseguirem recolher (roupas, sapatos, brinquedos, livros, material escolar, etc.) durante o jogo às crianças da aldeia SOS. Seja também solidário e vá ao campo na zona da Shell Av. Cidade de Lisboa apoiar esta iniciativa.

DOMINGO

Domingo, em Mindelo, há cinema para os mais novos. Em cartaz no Cine Mindelo está “Pokemón – The Power of Us”. Leve a sua criança. A sessão é às 18 horas.

Quem estiver na cidade de Santa Maria pode passar pelo Chillout Café e aproveitar o final da tarde para descontrair ao som do Dj Loko durante o evento Sunset Purple Gin.