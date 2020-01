Vindos d’África já dispõe de Museu do Carnaval

Acaba de nascer na Cidade da Praia o Museu do Carnaval. Trata-se de um projecto de um grupo de Carnaval que já é realidade. É um espaço onde os jovens vão pôr em prática a sua criatividade.

O grupo carnavalesco Vindos d’África, que é vencedor do Carnaval da Praia pela quinta vez, conta a partir de agora com um Museu do Carnaval.

O espaço foi inaugurou esta segunda-feira, 13. O museu está instalado no Centro de Saúde da Achadinha. O espaço foi cedido provisoriamente pela Delegacia de Saúde da Praia para o grupo realizar as suas actividades.

“O nosso grande obstáculo era falta de espaço. Esse espaço é provisório, mas é o culminar de um sonho. Temos um projecto que é a escola de samba, teatro, música e dança e, com esse espaço, vamos poder fazer com que tudo isso funcione”, conta o presidente do grupo Vindos d’África, José Gomes (Breu).

O maior problema do grupo era falta de espaço, tanto para os preparativos do Carnaval como para as actividades do grupo.

“Antes não tínhamos espaço e hoje temos e vamos dar o nosso contributo nessas áreas. Esse espaço vai ter também uma vertente formação e capacitação de jovens empreendedores que queiram formar nas artes”, indica.

Fundado em 1986, Vindos d’África desfila todos os anos na Avenida Cidade de Lisboa. Conforme José Gomes, vários jovens que estão hoje com uma carreira de sucesso passaram pelo Vindos d’África. “Com este espaço, os jovens terão a oportunidade de ter o seu próprio rendimento através da arte. É essa a nossa ideia e daqui poderão sair grandes músicos”.

Por outro lado, avisa que o espaço que será também sede do grupo, estará aberto para visita de todos aqueles que queiram conhecer a história do Vindos d’África e seus fundadores.

Carnaval

José Gomes anuncia que já começaram com os preparativos para o Carnaval. Este ano vão desfilar sob o lema “Géneses”. Os ensaios arrancaram esta terça-feira e terão lugar no Polidesportivo do Bairro Craveiro Lopes e no Polivalente Djon Pitata, em Achadinha.

“Todos os anos vamos para a avenida para brincar o Carnaval e conquistar o primeiro lugar. Somos um grupo acarinhado por todas as pessoas e temos elementos de vários bairros. Todos os anos levamos algo novo para surpreender os praienses”, conta.

A Cidade da Praia possui grupos de Carnaval, mas ainda não divulgaram os seus temas para este ano.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 946 de 15 de Janeiro de 2020.