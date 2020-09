Oudjí e Diva Barros em concerto online da SCM

O jovem artista cabo-verdiano, Oudjí, vai estar esta quinta-feira, 24, no concerto online da Sociedade Cabo-Verdiana de Música (SCM), para apoiar a Campanha de Crowdfunding #Djuntu pa Apoiá nos Autores e Artistas#. E na sexta-feira, 25, será a vez da cantora Diva Barros encantar o público com a sua linda voz.

Oudjí brindará o público com temas da sua autoria e com a sua energia contagiante, e partilhará a sua forma eufórica de interpretar o ritmo "Afrobeat kriolo", que tem abraçado desde que deu os seus primeiros passos na música.

Este membro da SCM promete muito ritmo, para um show repleto de energia positiva, boa vibe e muitos ritmos quentes, para animar todos os que se juntarem aos artistas neste concerto, em apoio a uma "causa nobre".

A campanha #Djuntu pa Apoiá nos Autores e Artistas# tem como objectivo continuar a contribuir para a mitigação dos efeitos da COVID-19 no sector criativo e artístico, com especial atenção para a área da música.

Lançada no passado dia 12 de Setembro, a campanha conta com o apoio do Lab Acelerador da PNUD, através da Plataforma UNIDO.

Esta campanha continuará a ser animada e apoiada com concertos até 12 de Outubro, e contará com a participação de vários autores, artistas e músicos de Cabo Verde residentes nas Ilhas e na Diáspora, que se solidarizaram com a própria classe.

O concerto musical acontece online em formato de Live streaming, às 19h00, desta quinta-feira, 24, nas páginas do Facebook e Instagram da SCM.