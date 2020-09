SCM lança campanha de Crowdfunding

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) acaba de lançar a campanha de Crowdfunding #Djuntu pa apoia nos autores e artistas#, com o apoio do Lab Acelerador da PUND.

Esta campanha visa angariar receitas para o Fundo Social, para, como o nome indica, apoiar os autores e artistas que perderam os seus rendimentos, devido à pandemia da COVID-19.

A SCM avançou que face a essa realidade procurou possíveis alternativas para a reabertura do Fundo Social junto dos parceiros locais, de modo a poder beneficiar mais membros.

Neste sentido, teve a parceria do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, para reabertura do Fundo Social, garantindo alargar o apoio social aos seus membros, para o mês de Agosto.

A SCM informa que sente cada vez mais comprometida e movida pelo espírito de solidariedade, e que quer continuar a apoiar os seus membros, músicos, autores e artistas de Cabo Verde, mantendo o Fundo Social aberto, nos meses de Setembro e Outubro.

Este fundo vai continuar aberto, através da campanha de Crowdfunding, que terá apoio do Lab Acelerador da PUND, através da Plataforma UNIDO.

Conforme a mesma fonte, devido a esta conjuntura e no âmbito da sua missão estatutária, a Sociedade Cabo-verdiana de Música, accionou no passado mês de Julho, através dos próprios recursos e nos limites dos seus esforços, um Fundo Social no montante de um milhão de escudos, para beneficiar 100 dos seus 715 cooperadores.