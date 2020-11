Empresa lança campanha de recolha de frascos de álcool Gel

A empresa Biodosa tem em curso, na rede social Facebook, uma campanha de recolha de frascos de álcool gel, para serem reutilizadas como recipientes de sabão líquido ecológico.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, o sócio-gerente da Biodosa, Deritson de Pina explica que por causa da pandemia há vários frascos de plásticos de 500 ml que são colocados no lixo diariamente. Tendo em conta que a empresa pretende lançar, em breve, um sabão líquido biodegradável, pensou logo em reciclar e “poupar” o meio ambiente.

“Temos de ter recipientes para colocar os produtos, logo pensamos em juntar o útil ao agradável. Queremos reutilizar, usar os princípios de reciclagem para reutilizar esses frascos que vão servir como embalagem do nosso novo produto. Porque sabemos que o plástico é um dos maiores poluentes, fazemos isso na intenção de fazer as pessoas aplicarem o princípio da reciclagem e não jogarem os frascos no lixo”, descreve.

O lançamento do sabão liquido, feito a base óleo de cozinha usado, vai depender da quantidade de frascos arrecadados. O objectivo é conseguir pelo menos 100 frascos. Até agora conseguiram cerca de 20.

Conforme Deritson de Pina, a ideia é fazer com que os frascos sejam retornáveis. Ou seja, na primeira vez cada frasco com 500 ml de sabão líquido custará 160 escudos, entretanto, quando o cliente retorna com o frasco para comprar mais sabão pagará apenas 140 escudos.

“Quem quiser contribuir pode mandar uma mensagem na nossa página do Facebook e vamos até a pessoa recolher os frascos”, indica.

A Biodosa é uma empresa que produz sabão biodegradável a partir de óleo de cozinha usado. Depois de recolher óleos usados em restaurantes, hotéis e casas de famílias, Deritson de Pina e Alex Mascarenhas realizam a filtração e decantação, para expelir todos os resíduos, seguindo depois o tratamento de forma a retirar o cheiro e a cor preta.

“ No processo de produção, colocamos num recipiente, para o processo de maturação que decorre durante uma semana. No sabão líquido, diferente do sabão em barra, usamos soda caustica, óleo, álcool e essências de limão eucalipto e lavanda. Usamos a medida certa para não ficar nem muito ácido, nem muito gorduroso”, descreve.

Criada em 2018, a Biodosa já transformou cerca de 9 toneladas de óleo de cozinha usado em sabão de barra. Mensalmente, tem produzido cerca de 1500 sabões.