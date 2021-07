Como as maçãs actuam na prevenção de doenças crónicas, no colesterol e mais

As maçãs são uma adição fundamental na sua dieta. Saudáveis e nutritivas, têm vários benefícios para a saúde, entre os quais, na prevenção de doenças crónicas, redução do colesterol e açúcar no sangue.

Prevenção de doenças crónicas As maçãs são uma fonte rica em fitoquímicos: compostos com uma forte actividade antioxidante, que inibem o crescimento das células cancerígenas e diminuem a oxidação das gorduras do sangue. Uma revisão de estudos descobriu que pessoas que comeram uma ou mais maçãs por dia tinham menos risco de vários tipos de cancro. Reduzir o colesterol e o açúcar no sangue Nunca descasque uma maçã. Dois terços da fibra e a maioria dos antioxidantes que combatem os radicais livres são encontrados na casca. As maçãs são uma boa fonte de pectina, que é uma fibra solúvel que pode ajudar a manter a saúde cardíaca ao reduzir o colesterol LDL e também melhorar o controlo do açúcar no sangue, reduzindo o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

