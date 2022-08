Para seu bem, nunca mais volte a aquecer estes alimentos no microondas

O microondas é um dos equipamentos mais usados na cozinha. Em poucos minutos fica com o almoço ou o jantar aquecido, sem ter de ligar o forno ou sujar uma frigideira. Ainda assim, existem casos em que é melhor fazê-lo, uma vez que há alimentos que não devem ser expostos às ondas eletromagnéticas.

Leite materno

Como não aquece de forma uniforme podem existir partes mais quentes do que outras, o que pode levar a queimaduras na boca e garganta da criança.

Depois há o risco de cancro associado ao aquecimento do plástico, onde por norma é congelado o leite materno.

Arroz

O Food Standards Agency avisa que se o fizer pode correr o risco de ter uma intoxicação alimentar. O calor mata algumas das bactérias do arroz, mas pode acabar por produzir outras toxinas.

Frango

O frango tem sempre um risco associado de contaminação por salmonela. Se não for bem cozinhado, não o aqueça no microondas. O ideal é saber que não está a colocar frango cru no equipamento, já que não o irá cozinhar na totalidade.

Folhas verdes

Couves, espinafres ou aipo deve ser aquecidos de uma outra forma. Alguns dos componentes naturais podem converter-se em nitrosaminas, que são potencialmente cancerígenas.

Beterraba

O mesmo que acontece com as folhas verdes, também é provável que aconteça com as beterrabas e até mesmo os nabos. Outra opção é comê-los frios.

Malaguetas e pimentas

O produto químico que lhes dá o picante pode ser libertado no ar quando aquecidos. Uma das consequências é a entrada nos olhos e garganta de tais substâncias.

Uvas

Assim que aquecidas no microondas, as uvas produzem plasma, um gás que emite luz. Um vídeo da University of New England mostrou que a substância criada por apenas duas uvas era suficiente para derreter um recipiente de plástico.

Ovo

Cozer um ovo no microondas é quase como fazer uma mini panela de pressão. O resultado pode ser uma pequena explosão quando cozinhado demasiado. Tal explosão pode acontecer quando o retira ou até mesmo quando o está a comer. Para evitar tal pressão, o melhor é, quando o reaquecer, cortar em pedaços mais pequenos. Tem é de ser cozido previamente.