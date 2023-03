Veja como pode ser prejudicial refeições iguais para toda a semana

Já preparou as refeições para toda a semana? E vai comer sempre o mesmo até sexta-feira? Cuidado que estar constantemente a comer o mesmo prato pode trazer algumas consequências para a saúde.

O aviso é deixado pelo 'website' CNET que cita alguns estudos que corroboram essa teoria. Mesmo que sejam refeições saudáveis, pode estar a comprometer, por exemplo, a microbiota intestinal. Saiba o que mais pode acontecer.

Pode piorar a saúde intestinal

O 'website' dá como exemplo um estudo na Genome Biology que aponta a necessidade do organismo receber diferentes tipos de bactérias para que o intestino funcione da melhor forma. Quando come com regularidade a mesma coisa, acaba por fazer com que isso não aconteça.

Pode ficar com falta de vitaminas

Neste caso, o 'website' cita a Food and Drug Administration, dos Estados Unidos, que recomenda a ingestão de vários tipos de vitaminas. Ao variar a forma como se alimenta, garante também que o corpo recebe diferentes tipos de vitaminas.

Pode ficar com falta de alguns nutrientes essenciais

A lógica é a mesma em relação às vitaminas. Por exemplo, se em nenhuma das refeições constar fibra, é provável que o corpo se venha a ressentir.