É o fim do mau cheiro no frigorífico. Este truque vai surpreendê-lo

Sempre que abre a porta do frigorífico a cozinha fica com um mau cheiro que não se pode? O melhor é tratar de resolver o problema para não correr o risco de contaminar outros alimentos com esse odor.

Segundo o 'website' Brazil Greece, é com cubos de gelo que consegue resolver a questão. Como? Explicamos tudo. Coloque os cubos numa tigela dentro do frigorífico. Deixe-os até que a água derreta. Enquanto o gelo se transforma em água, vai acabar por absorver os odores e deixar um cheiro bem mais agradável no interior do equipamento. O gelo pode ainda ser útil para retirar manchas nos tapetes. Só tem de esfregar um pouco sobre a mancha até que o gelo derreta por completo.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.