Esta mistura ajuda a tirar a sujidade das juntas do chão e dos azulejos

Está a ver aquela sujidade nas juntas dos azulejos e do chão? Há uma mistura caseira que ajuda a combatê-la num instante, segundo o Informe Brasil, que partilha o modo de preparação desta mezinha.

Numa taça pequena misture um pouco de bicarbonato de sódio com água oxigenada, até formar uma pasta. Adicione algumas gotas de sumo de limão ou de vinagre branco para potenciar o efeito e volte a mexer até a pasta ficar homogénea.

Com a ajude uma escova de dentes velha, aplique a mistura nas juntas do chão e dos azulejos e deixe atuar por cerca de 15 a 20 minutos. O Informe Brasil explica que é o tempo necessário para o bicarbonato de sódio e a água oxigenada atuarem.

Após o tempo de espera, esfregue suavemente as juntas com a escova e notará que a sujidade sai com mais facilidade. Por fim, basta enxaguar com água morna para garantir que remove quaisquer resíduos da solução.