É tão fácil limpar o fogão. Só precisa de três ingredientes

Há um truque infalível que deixa o seu fogão a brilhar com apenas três ingredientes, de acordo com o Informe Brasil.

Numa tigela, misture duas colheres de sopa de amido de milho, outras duas de vinagre de álcool e mais duas colheres de detergente líquido até formar uma pasta homogénea. Certifique-se que os ingredientes estão bem distribuídos.

Aplique a pasta diretamente nas áreas sujas do fogão. Use uma esponja para espalhar a pasta uniformemente e deixe atuar durante, pelo menos, cinco minutos. Depois, utilize novamente a esponja para remover a gordura e limpe a superfície com um pano húmido para remover o excesso de pasta.

Por fim, seque o fogão com um pano limpo e seco. O Informe Brasil explica que esta pasta caseira não só remove efetivamente a gordura, como deixa a superfície brilhante.