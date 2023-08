​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana apresentamos algumas sugestões que vão desde festivais a exposições e um lançamento de uma marca de vestuário. Para quem está na Boa Vista, acontece nesta sexta e sábado, 18 e 19, a XXXI edição do Festival Praia d’Cruz sob o lema “A Diversidades que nos unem” com um leque de artistas. No município de Tarrafal de São Nicolau há o Festival Praia d'Tedja, com actuação de vários artistas nacionais.

Sexta-feira

- Exposição “Bu Talento, Bu Criatividade”, no Centro de Artes e Cultura, na ilha da Boa Vista, às 10h00.

- Exposição de pintura “Cabo Verde” de Lito Silva e Sidney Cerqueira, no Hotel Pestana Trópico, na Praia, às 18h30.

- Apresentação do livro ‘Crónicas d Kel País’, de Rocca Vera-Cruz, no Centro Cultural do Mindelo, às 18h30.

- “Harmonia E Sabores” com actuação de Ceuzany, Fábio Ramos, Elly Paris, Ary Kueka e Bertânia Almeida, na Réplica Torre de Belém, em São Vicente, às 20h00.

- Música ao vivo com Linda Chantre e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Gai Dias e Dário Moreira, no espaço ZeroPointArt, em São Vicente, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Kiki e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.





Sábado

- Lançamento da marca de vestuário “GARAH”, do artista Ga Dalomba, no Praça Center, na Praia, às 18h00.

- Música ao vivo com Tidy e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Ineida Moniz, Palinh Vieira, Anderson Graça, Émerson Araújo e Tidey, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- “Boi D`Conjunto” com Cordas do Sol, Mirri Lobo, Diva Barros e Eduardo Paim, no Mindel Hotel, em São Vicente, às 21h00.





Domingo

- Música ao vivo com Nato Simas, no Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, às 13h00.

- 1ª Edição do Festival Batuku “Mara Panu”, no Parque 5 de Julho, na Praia, às 16h00.