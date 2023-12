Como remover as nódoas de gordura da roupa (ou da toalha de mesa)

Depois das jantaradas e almoços natalícios, com família ou amigos, tem as roupas ou as toalhas de mesa sujas com gordura? Pode acontecer a qualquer um e, felizmente, existe uma solução muito simples, rápida e económica de resolver este incómodo problema, explica a Food52.

Primeiro, antes de fazer algo, limpe a nódoa com um guardanapo limpo e, assim, consegue remover o máximo possível do excesso de gordura acumulado, mas não enxague já a nódoa. "É muito mais fácil trabalhar com o tecido seco." Depois, como pré-tratamento, "aplique algumas gotas de detergente líquido da loiça na nódoa e deixe-o atuar, esfregando suavemente com os dedos (certifique-se de que estão limpos!) ou com uma escova de cerdas macias". Deixe o detergente atuar ao longo de cinco a 10 minutos. Mais tarde, exangue a peça com água morna e, depois, lave-a na máquina num ciclo com água quente e o detergente que utiliza normalmente. Deixe a peça secar ao ar livre para garantir que a nódoa desapareceu totalmente.

