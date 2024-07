Esqueça os produtos caros e limpe a sanita com esta solução caseira

Gostava de experimentar alternativas mais económicas e com menos químicas dos produtos de limpeza tradicionais? Existem soluções caseiras tão (ou mais) eficazes. Por exemplo, no The Spruce, especialistas na área aconselham uma mistura de três ingredientes. É simples.

Então, a lista de ingredientes inclui duas chávenas de bicarbonato de sódio; uma colher de chá de óleo essencial (árvore do chá, lavanda e pinho têm algumas propriedades desinfetantes), e vinagre branco destilado. Depois de recolher os materiais necessários, num recipiente de vidro que consiga fechar, misture o bicarbonato de sódio e o óleo essencial e misture para o óleo ficar bem distribuído. Geralmente, esta mistura de detergente para sanitas chega para 30 limpezas, explicam. Quer usar? Coloque uma colher de sopa da mistura de bicarbonato de sódio na sanita. Seguida de duas chávenas de vinagre. Depois a a solução começa a efervescer. Deixe atuar durante 15 minutos. Depois, esfregue a sanita com um piaçaba e puxe o autoclismo.

