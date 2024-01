Já tinha desistido de tentar limpar os azulejos? Este truque muda tudo!

Limpar azulejos? Que atire a primeira pedra quem nunca encolheu os ombros e desistiu desta tarefa. Porém, há um truque económico que promete fazer a diferença, de acordo com o Informe Brasil.

Bicarbonato de sódio, limão, detergente líquido e pasta de dentes é tudo aquilo que precisa para dar um novo ar aos azulejos. Num recipiente, adicione o sumo de dois limões e três colheres de sopa de bicarbonato de sódio, começa por referir a mesma publicação. Depois, acrescente duas colheres de sopa de detergente líquido e misture muito bem. De seguida, adicione outras duas colheres de sopa de pasta de dentes e volte a misturar.

Com a ajuda de uma escova de limpeza, aplique um pouco do preparado obtido nos azulejos e esfregue levemente. Deixe atuar durante cinco minutos e, por fim, basta enxaguar os azulejos com bastante água.

Para melhores resultados, repita o processo todas as semanas. E, atenção: lembre-se de fazer tudo isto com luvas.