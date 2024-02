Limão, fermento, azeite e vinagre ajudam a ter o forno sempre limpinho

E se lhe dissessem que a mistura de limão, fermento, azeite e vinagre podem ser muito úteis na limpeza do forno? Pois bem, o Informe Brasil explica como funciona este truque e como pode começar a colocá-lo já em prática.

É que, apesar de ser muito prático, o forno é um verdadeiro pesadelo para limpar. Felizmente, este truque promete maravilhas. Comece por espremer um limão e reserve o sumo. De seguida, misture-o com fermento para sobremesas, uma colher de sopa de azeite extra virgem e outra de vinagre de vinho branco. A mistura estará pronta quando formar uma espuma.

Para usar esta solução caseira, basta esfregar o forno com uma esponja embebida na mistura. Depois, ligue o forno durante cinco minutos, no mínimo, deixe a mistura atuar e depois desligue-o. Por fim, basta enxaguar e limpar o eletrodoméstico com um pano húmido. Ficará limpo e cheiroso! Vai comprovar a eficácia deste truque?