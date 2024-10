Com que frequência deve limpar as janelas? Esclareça a dúvida

Existe uma longa lista de tarefas domésticas que (quase) ninguém aprecia especialmente. Limpar as janelas está, com toda a certeza, entre as mais odiadas. Não sabe com que frequência o deve fazer? Recentemente os especialistas da Better Homes and Gardens explicaram tudo o que deve ter em conta.

"É uma boa ideia efetuar uma limpeza profunda das janelas uma vez a cada seis meses." Recomendam também "uma limpeza ligeira cerca de uma vez por mês que ajuda a remover manchas, impressões digitais e riscos". Explica ainda que deve "limpar as janelas na primavera para eliminar o pó e a sujidade deixados pelo tempo de inverno e para ajudar a eliminar a acumulação de pólen". Também deve "limpar as janelas no outono para remover a sujidade e a fuligem das tempestades de verão e aumentar a luz solar durante os meses mais frios do ano".

