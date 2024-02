Os riscos que corre quando não limpa os tetos em casa com frequência

Há quanto tempo não limpa os tetos? O chão, as prateleiras e os móveis fazem parte da rotina, mas não deve esquecer-se dos tetos. Claro que não precisa de fazer uma limpeza todas as semanas, mas convém fazê-la algumas vezes ao longo do ano. Se não o fizer, corre alguns riscos.

Segundo o 'website' House Digest, passar esta tarefa pode apenas piorar o ar para quem alergias. O acumular de pó pode fazer com que esta condição seja agravada. Quando o pó é inalado, pode contribuir para o agravar de problemas respiratórios. Ficar com os tetos sujos durante muito pode levar a que fique com tosse, espirros, crises de asma e até dores no peito. Em casos extremos, pode impactar a eficiência de eletrodomésticos. Por exemplo, ventiladores de teto podem acabar por não funcionar de forma correta.

