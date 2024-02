Após o jantar, reserve 10 minutos para fazer um exercício muito simples que promete ajudá-lo a perder aquela gordurinha chata na barriga, que pode ser tão perigosa. É que, em excesso, a gordura visceral pode prejudicar o funcionamento de órgãos vitais, como o fígado, rins, pâncreas e intestinos, e aumentar o risco de doenças crónicas.

Por estas razões, nada melhor do que fazer uma caminhada. O 'personal trainer' Chris Gagliardi disse ao The Mirror que "é um bom ponto de partida" para perder gordura abdominal e peso. "Mesmo que seja uma caminhada de um minuto, se isso for mais do que tem feito, trará benefícios para a sua saúde", afirma.

Gagliardi defende que é preferível "começar devagar e evoluir do que exagerar e desistir". O ideal é ir aumentando gradualmente a duração da caminhada.