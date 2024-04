Roberta Rocha transforma os seus esboços em negócio com ilustrações personalizadas

Desde que Roberta Rocha se apercebeu da crescente demanda pelas suas ilustrações, o que começou como simples esboços pessoais transformou-se num próspero empreendimento. As suas agendas, cadernos e outros itens, todos apresentando ilustrações únicas, conquistaram uma resposta positiva do público, gerando não apenas elogios, mas também pedidos constantes por encomendas personalizadas.

A paixão de Roberta pela ilustração remonta aos seus primeiros anos. "Sou uma criança que nunca parou de desenhar," brinca. Com formação em arquitectura, Roberta aprimorou as suas habilidades por meio de prática contínua, recursos ‘online’ como tutoriais do YouTube e orientação de mentores inspiradores.

Para a jovem, a inspiração vem de todos os lugares. Eventos, letras de músicas, críticas e conversas do dia-a-dia alimentam a sua imaginação. "Ideias podem surgir de qualquer lugar," destaca, ressaltando como influências diversas enriquecem o seu trabalho e tornam cada peça única.

O processo criativo de Roberta mistura esboços tradicionais e técnicas digitais. Ela começa com rascunhos simples, aprimora-os digitalmente usando aplicativos como o Procreate, e depois transforma-os em belas ilustrações. Os seus temas favoritos vão desde retratos fantásticos até comentários sociais provocativos.

As ilustrações de Roberta, muitas vezes retratando mulheres e abordando temas sociais, ressoam no público.

"As pessoas reagem positivamente à minha arte em produtos do dia-a-dia, como agendas," partilha, referindo como o seu trabalho traz sorrisos e inspira conexões.

Enquanto actualmente focada em atender às encomendas e promover o seu trabalho nas redes sociais, Roberta permanece aberta a novas oportunidades.