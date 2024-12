Decorando com paixão e cimento branco

Após perder o emprego, Euritse Mendes encontrou no artesanato a força para recomeçar. Inspirada por tendências de decoração, a jovem começou a criar peças elegantes e multifuncionais usando cimento branco e moldes de silicone. Hoje, suas criações "feitas com afeto" conquistam clientes em todo o país.

"Sempre fui uma grande admiradora do artesanato", revela Euritse ao Expresso das Ilhas.

Conforme conta a jovem, começou por transformar garrafas recicladas em artigos de decoração. No entanto, foi em São Vicente, após perder o emprego na ilha do Maio e procurar algo para ocupar o tempo e gerar rendimento, que a sua paixão floresceu de forma inesperada.

“Estava a assistir vídeos de tendências de decoração e, num belo dia, apareceu-me no TikTok uma peça que me interessou muito. Pesquisei, mandei vir moldes e materiais do estrangeiro e comecei a criar”, conta.

Hoje, Euritse trabalha com cimento branco e moldes de silicone, transformando materiais simples em peças elegantes e multifuncionais.

Mas o caminho até ao sucesso actual não foi tão rápido quanto no Tik Tok. A jovem investiu meses a testar combinações e descobriu o segredo para criar peças resistentes e duradouras: o aditivo plastificante.

“É difícil encontrar aqui em São Vicente e, quando encontro, é muito caro. Essa é a minha maior dificuldade”, confessa.

Ainda assim, o esforço valeu a pena, conforme afirma. Euritse cria vasos em forma de "donuts", estatuetas que simbolizam famílias e outras peças de decoração que têm conquistado clientes em todo o país.

“São peças feitas com afeto e isso reflete-se nas casas das pessoas”, diz.

Apesar de não se sentir totalmente preparada para divulgar as suas criações, Euritse decidiu arriscar agora antes do Natal, quando as pessoas compram presentes e redecoram as suas casa.

“Aproveitei que a época festiva se aproximava para mostrar o meu trabalho. Tem tido muita repercussão”, aponta.

Agora, a jovem prepara-se para participar na feira URDI em São Vicente, levando as suas peças que garante ser mais do que decorativas a um público ainda maior.

Euritse Mendes é prova de que, com paixão e perseverança, é possível transformar obstáculos em oportunidades e criar arte que faz diferença na vida das pessoas. "São peças que valem mais do que a decoração, porque são feitas com amor", conclui, emocionada.