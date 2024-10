Desperdiçávamos uma parte preciosa da banana e não sabíamos

Pense duas vezes antes de voltar a desperdiçar a casca da banana. Conforme explica o Informe Brasil, pode e deve usá-la nas lides domésticas.

A mesma publicação refere que tem cinco utilidades. A saber:

1- As cascas de banana podem ser utilizadas para polir prata. Basta esfregar o interior da casca directamente na prata para remover manchas e devolver-lhe o brilho. Se o seu objetivo for limpar várias peças, faça uma pasta, triturando várias cascas num liquidificador. Depois, aplique a mistura obtida nas pratas com o auxílio de um pano macio. Por fim, basta enxaguar as pratas com água morna e detergente;

2- Para limpar o pó que se vai acumulando nas folhas das plantas de interior, use o interior da casca de banana. Além de remover a sujidade, vai dar brilho às folhas, devido aos óleos naturais da casca;

3- Sofá, malas ou sapatos de couro riscados? Esfregue o interior da banana nas zonas danificadas. Depois, passe um pano macio para polir e dar brilho, fazendo movimentos circulares;

4- Para polir móveis de madeira e livrar-se de pequenos riscos e marcas de água, use uma casca de banana para polir a superfície. Faça movimentos circulares. Por fim, basta limpar com um pano;

5- Livre-se nos riscos nos CD's e DVD's. Basta esfregar uma casca de banana nos discos.