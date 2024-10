Ferro queimado e com manchas? Paracetamol acaba com esta 'dor de cabeça'

Com o passar dos meses, nota que o seu ferro de engomar ganha algumas manchas e fica queimado? É algo normal, muito devido a algumas fibras que ficam pressas, mas nada tema que existe uma solução.

Segundo o 'website' In The Wash uma solução para esta 'dor de cabeça' pode passar por usar paracetamol. É um medicamento comum e pode resolver esta questão em pouco tempo.

O primeiro passo é ligar o ferro e colocar na temperatura máxima. Deixe-o aquecer na totalidade. Com a ajuda de uma pinça, segure no comprimido para evitar tocar com os dedos.

De seguida, esfregue o comprimido nas zonas do ferro que estão queimadas e com manchas. O calor irá ajudar a derreter os resíduos que estejam acumulados.

Por fim, com o ferro quente, mas já desligado, use um pano para remover os resíduos que ficaram soltos. Se ainda existirem manchas, repita o processo com um novo comprimido. Antes de usar esta dica, deve sempre consultar as indicações do fabricante já que existem revestimentos que podem ser danificados com a utilização de certo tipo de produtos.