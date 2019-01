BMW i3 chega a Cabo Verde

Representante oficial da marca alemã já tem à venda os primeiros modelos. Se a legislação para a mobilidade eléctrica que está a ser preparada pelo governo se tornar realidade, o i3 será vendido, após isenções fiscais, por um valor a rondar os 4800 contos.

Equipado com um motor eléctrico de 125 KW (170 cv), o BMW i3 prepara-se para fazer a estreia nas estradas de Cabo Verde. O representante da marca já garantiu que vai instalar, numa primeira fase, 7 carregadores para estes automóveis eléctricos embora garanta que estes possam ser carregados em qualquer tomada de electricidade.

“É fácil carregar a bateria – e existem diversas possibilidades para o fazer. O cabo de carregamento de série permite carregar o BMW i3 a partir de qualquer tomada convencional. É ainda mais rápido se optar pela BMW i Wallbox”, anuncia a marca. “Com o cartão SIM integrado de série, o condutor permanece ligado ao mundo de forma perfeita, podendo descontrair em relação a quase tudo o que tem a ver com a viagem: a autonomia actual, o percurso mais eficiente e os postos de carregamento mais próximos são apresentados numa clara visão geral fornecida pelo opcional sistema de navegação BMW i. Mesmo que não se encontre no interior do seu BMW i3, pode utilizar a aplicação BMW i Remote e o seu Smartphone ou Smartwatch para verificar aspectos como o estado de carga da bateria e a autonomia eléctrica”, acrescenta.

O BMW i3 com uma bateria de 94 Ah tem uma autonomia de até 200 km o que significa que com uma carga completa a travessia de Santiago entre a Praia e o Tarrafal está assegurada, assim como o regresso.