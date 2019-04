Aston Martin continua a testar o seu primeiro SUV

​Depois de testes fora de estrada, a Aston Martin tem estado a pôr à prova o seu primeiro SUV, o DBX, na Alemanha, circuito de Nürburgring.

O SUV segue a inspiração dos modelos da marca, na dianteira. Na traseira, as linhas são inovadoras. A bagageira assume um formato saliente, com os faróis colocados na extremidade da carroçaria. A camuflagem do modelo de testes dificulta a interpretação das linhas mas deixa perceber que vem aí um carro de design.

O carro chega no final deste ano e será construído em St Athan, no País de Gales.

O motor deverá ser um bloco V8 biturbo a gasolina. No futuro, versões híbrida e eléctrica também serão uma realidade.

Um SUV que irá rivalizar com o Bentley Bentayga e Lamborghini Urus.