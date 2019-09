Nem a Aston Martin resiste à moda. SUV vai ser apresentado em Dezembro

Aos poucos todas as marcas vão cedendo às tendências da moda e apresentando as suas ideias do que deve ser um SUV. Aston Martin vai apresentar o DBX.

A Aston Martin tem sido cuidadosa e vai revelando informações quase a conta gotas. Agora anunciou que o seu SUV, o DBX, vai ter um motor V8 com mais de 500cv.

Segundo a marca o DBX terá um V8 de 4.0 litros duplo turbo com 542 CV e 700 Nm de binário. Um bloco vindo da AMG. Aliás, é o mesmo motor usado pelo Vantage e pelo DB11 V8, embora em versões menos poderosas.

Mas mais que os valores de potência e binário, o DBX quer impressionar pelo seu comportamento e a verdade é que o carro parece bem nascido pois nos testes o DBX fez o Nurburgring em menos de 8 minutos.

Ainda não há cifras finais, mas a Aston Martin tenha dito que a velocidade máxima esteja próxima dos 290 km/h.

Segundo Matt Becker, o responsável técnico da Aston Martin, em declarações à revista Top Gear, “temos concentrado o nosso trabalho na calibração e afinação do V8 com 4.0 litros e duplo turbo, para que possa ser usado quotidianamente e com o refinamento próprio de um SUV. Porém, continuamos focados no ADN da marca e no comportamento do carro que tem de estar à altura dos nossos pergaminhos. E as primeiras indicações dizem-nos que a performance geral do carro é incrivelmente prometedora.”