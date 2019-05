Há um novo Ferrari a caminho. E é híbrido.

Os motores eléctricos chegaram e estão a impor-se cada vez mais no mundo automóvel. E já nem as marcas como a Ferrari se mantêm fieis à gasolina. Depois de ter lançado o seu primeiro híbrido quando estreou o La Ferrari, a marca italiana mostra hoje o seu segundo modelo movido a gasolina e electricidade.

Se os rumores estiverem correctos, este supercarro terá o motor central 3.9 V8 biturbo e três motores eléctricos, com uma potência combinada de 1.000 cv e as especulações ainda dizem que o supercarro terá tracção integral, ajudando a colocar toda essa potência no chão e fazendo com que o monstro acelere de 0 a 100 km/h em 2 segundos.

No entanto, a marca não revela detalhes nem confirma rumores. O lançamento será hoje e é tudo o que se sabe. Isso e que o nome de código do novo modelo é F173. Outro rumor: talvez, só talvez, a Ferrari recupere o nome Dino para o novo modelo.

Segundo algumas fotos que foram sendo divulgadas na internet, o novo modelo será parecido com o 488 com algumas alterações nos painéis frontais e traseiros.

As entregas começam em 2020. E como sonhar não custa, tem 6 meses para ir preparando a carteira.