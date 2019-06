Scooter eléctrica Xiaomi vai custar o mesmo que um telemóvel

​O quarto maior fabricante mundial de smartphones, a Xiaomi, já fez algumas incursões na mobilidade, através de trotinetes eléctricas, mas agora o desafio é maior.

Em parceria com a também chinesa Soco Cu, a Xiaomi colaborou activamente no design e pacote tecnológico de uma nova scooter eléctrica, a Super Soco. E o resultado pode ser revolucionário, até pelo cada vez maior interesse neste tipo de veículos.

Com um desenho simples mas muito moderno e elegante, a Super Soco vai estar disponível em três versões diferentes: Standard, Confort e Cool Play. As diferenças estarão na bateria de 48 volts, que terá uma amperagem de entre 26 a 38 Ah.

O modelo base, com uma autonomia de 80 km terá, na China, um preço equivalente a 634 euros, o modelo intermédio, com alcance de 100 km custará 776 euros e o topo de gama, poderá percorrer até 120 km com uma carga da bateria, orçará em 945 euros.

Interactividade com smartphone

Dadas as credenciais da Xiaomi, a componente conectada deste veículo tem um papel muito importante. A Super Soco permite ligação a qualquer smartphone (iOS ou Android), por Bluetooth e wi-fi, permitindo monitorizar todas as funções da scooter, além de registar os dados de cada viagem.

Esta bonita scooter tem um sistema de cruise control, luzes automáticas (LED com alcance de 75 metros) comandadas por um sensor de luminosidade e ainda uma câmara frontal que permite registar, com uma resolução de 1080p, todas as ocorrências da viagem.

A bateria em formato de “T” pesa 10 quilos e tem uma vida útil anunciada de 600 ciclos de carga. A Super Soco tem travões de disco à frente e atrás e um sistema de recuperação de energia na travagem.