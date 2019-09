Chegou o ID.3 o carro com que a Volkswagen quer revolucionar o mercado

Terminou a longa espera para conhecer o ID.3 da Volkswagen. O modelo eléctrico da marca alemã foi apresentado no salão de Frankfurt.

Segundo a imprensa especializada no sector a construtora alemã olha para o ID.3 como um novo capítulo na história do automóvel. E os responsáveis da Volkswagen não hesitam em dizer que este novo modelo é tão importante para a marca como o foi o Carocha na altura da sua chegada ao mercado.

Construído para competir com Nissan Leaf e Tesla Model 3, as primeiras expectativas apontam para o caminho do sucesso, tendo já mais de 30 mil reservas desde que as mesmas foram abertas.

O grupo motriz consiste num motor síncrono de íman permanente, que inclui os módulos de controlo electrónico e a caixa de uma velocidade, estando integrado de forma bastante compacta no eixo traseiro, ao passo que a bateria foi posicionada no fundo do veículo para reduzir o centro de gravidade e os componentes adicionais foram colocados na dianteira para uma melhor distribuição de peso.

O sistema electrónico de controlo de potência gere o fluxo de energia de alta voltagem convertendo a DC armazenada na bateria para AC para o motor de tração e para fornecer a bateria de 12 V que alimenta o sistema eléctrico de baixa voltagem. A potência é transmitida ao eixo traseiro.

De série, o ID.3 contará logo de início com três baterias para diferentes necessidades. A mais baixa tem 45 kWh e oferece já uma autonomia de 330 quilómetros, já de acordo com o ciclo WLTP. Além desta, haverá ainda uma versão intermédia com bateria de 58 kWh para uma autonomia de 420 quilómetros. Com a bateria de maior capacidade, de 77 kWh, a autonomia é de 550 quilómetros