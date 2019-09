Honda acaba com gasóleo na Europa

Em 2021 a Honda vai deixar de vender motores a gasóleo na Europa. O objectivo é chegar a 2025 com uma oferta 100% eléctrica.

A meta é no mínimo ambiciosa, porque actualmente a construtora japonesa tem apenas o E como oferta 100% eléctrica e que ainda nem chegou ao mercado. Por isso, a aposta da Honda nos eléctricos deve trazer novos modelos nos próximos tempos graças a uma maior aposta no seu novo motor, de nome Earth Dreams.

Recentemente, a Honda começou a trabalhar com a EV-TEC para continuar a desenvolver a sua tecnologia bidirecional Honda Power Manager (compatível com veículos eléctricos a bateria) e planeia oferecer uma versão comercial nos próximos anos e anunciou um acordo de parceria com duas empresas externas: a Moixa, uma empresa especializada em tecnologias de “agregação de recursos”, que permite aos clientes tirarem partido da partilha de controlo e capacidade das baterias dos seus veículos eléctricos e a Ubitricity, um fornecedor líder de soluções de carga, incluindo uma abordagem inovadora para o carregamento na rua de veículos eléctricos para as áreas urbanas.