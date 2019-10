Harley-Davidson suspende produção de motas eléctricas

A LiveWire, moto eléctrica da Harley-Davidson, tem um problema no sistema de carregamento. A empresa promete resolver a situação mas não vai fazer nenhuma recolha dos modelos já vendidos.

A Harley-Davidson anunciou ao The Wall Street Journal que suspendeu temporariamente a produção e entregas da sua primeira mota eléctrica, a LiveWire, devido a um problema no sistema de carregamento.

“Descobrimos recentemente um problema durante a verificação final de qualidade; parámos a produção e as entregas e começámos a fazer testes e análises adicionais, que estão a progredir bem. Estamos em contacto próximo com os nossos parceiros e clientes e assegurámos que podem continuar a conduzir as motas LiveWire. Como é costume, temos a mais alta qualidade como prioridade principal”, pode ler-se no comunicado oficial da empresa.

A Harley-Davidson assegurou que o problema com o carregamento não afecta a segurança da mota pelo que não pretende emitir uma recolha das unidades já distribuídas.