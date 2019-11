Vem aí um novo VW eléctrico

Depois do carro eléctrico ID.3, a fabricante alemã está agora a preparar uma carrinha, ID. SPACE VIZZION, para atacar o segmento familiar.

Este segmento, de momento, ainda está a ser pouco explorado no mundo dos eléctricos e a Volkswagen pretende assim ocupar este espaço no mercado.

A plataforma MEB da Volkswagen, dedicada aos carros eléctricos do grupo alemão, é das mais inovadoras do momento. Com características modulares, que se podem ajustar a várias carroçarias, será usada no ID.3 mas não só.

A Volkswagen espera vender cerca de dez milhões de veículos que recorrem a esta plataforma – dentro de todo o Grupo VW – e apresentou um novo concept que irá contribuir para esta meta.

O Volkswagen ID. SPACE VIZZION é o séptimo membro da família de veículos ID e tem diversas semelhanças com o sedan que a fabricante apresentou no Salão de Genebra de 2019. A marca refere-se ao seu veículo como “a carrinha do futuro”, dando uma clara conotação de que quer dominar este segmento de mercado.

“Até agora, com a nossa família de veículos ID., mostramos que é possível desenvolver veículos eléctricos para cada segmento conhecido. Com o ID. SPACE VIZZION criamos um novo segmento totalmente eléctrico”, explicou Klaus Bischoff, Designer da Volkswagen

Já foram adiantados alguns pormenores técnicos do veículo, nomeadamente a sua autonomia! A Volkswagen tem feito vários progressos neste sentido… Assim sendo, o ID. SPACE VIZZION terá uma autonomia de 590 km seguindo as normas do ciclo WLTP. São valores bastante convincentes e que o colocam como uma das melhores opções do mercado neste quesito.

Com o design inovador que foi desenvolvido para o exterior, o interior do veículo passou a ser mais espaçoso. Para além da componente tecnológica que encontramos por todo o cockpit, a VW recorrer a materiais inovadores na construção do interior. Entre os quais destaca-se a AppleSkin, uma pele artificial que recorre a resíduos da produção de sumo de maçã na sua construção.

O ID. SPACE VIZZION será mostrado em pormenor no Los Angeles Auto Show, já no próximo dia 19 de Novembro. A fabricante alemã espera começar as vendas do veículo no final de 2021, sendo que a Europa é um dos mercados em que será comercializado.