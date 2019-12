Fisker Ocean, o SUV elétrico com painel solar no tecto já pode ser reservado por 250 dólares

A Fisker foi uma das primeiras fabricantes a investir severamente em mobilidade eléctrica. A sua jornada nesta missão continua agora com o Ocean, um SUV eléctrico. O período de reserva já foi iniciado, podendo ser realizado por 250 dólares.

A fabricante afirma que este é o veículo mais sustentável do mundo, não só por ser eléctrico mas também pelas soluções implementadas no seu desenvolvimento e produção.

Fundada em 2005, a Fisker tornou-se famosa com o seu modelo Karma. Este veículo híbrido recorria a um funcionamento muito peculiar e foi bastante inovador na época. Mesmo não tendo sido um sucesso comercial, é um marco pelo seu conceito e levou a que Leonardo DiCaprio se tornasse investidor da empresa.

O mais recente veículo da empresa da Califórnia é o Ocean, que promete não ficar atrás do seu antecessor. Desta vez numa carroçaria SUV, este veículo totalmente eléctrico tem bastantes peculiaridades e está já em fase avançada de desenvolvimento.

A empresa afirma que é o automóvel mais sustentável do mundo. Para esta afirmação imponente não conta apenas o facto de ser um carro eléctrico, mas também pelo interior vegan e pelo uso de materiais reciclados em diversos componentes.

Segundo a marca, a autonomia situa-se entre os 250 a 300 milhas. Ou seja, cerca de 400 a 480 km com uma única carga. A contribuir para a vertente sustentável deste SUV, destaca-se ainda o tecto que contém um painel solar. Tal é já típico na fabricante, sendo que o Ocean não é excepção.

Para além disto, as restantes especificações do veículo são ainda desconhecidas. É já possível realizar a sua reserva, através do website ou das apps da empresa. Para concluir a reserva, o consumidor terá de pagar 250 dólares.

Apesar de ser já possível reservar o FiskerOcean, o mesmo só chega aos consumidores em 2022. O seu desenvolvimento ainda não está concluído e posteriormente a empresa terá ainda de investir naturalmente no processo de produção.