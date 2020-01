Alemanha já é o maior mercado de veículos eléctricos da Europa

Crónico mercado líder de veículos eléctricos na Europa, a Noruega foi suplantada pelas vendas da Alemanha ao fim dos primeiros onze meses de 2019.

A Alemanha ultrapassou, no ano passado, a Noruega como o maior mercado da Europa de veículos eléctricos.

De acordo com a Bloomberg, que se baseou nos dados dos primeiros onze meses de 2019, a Alemanha ultrapassou a Noruega em vendas de veículos eléctricos, com a Alemanha a registar 57.533 veículos vendidos, contra 56.893 viaturas eléctricas assinaladas na Noruega, de Janeiro a Novembro.

Recorde-se que a Noruega liderou o mercado europeu de EV desde o aparecimento do Nissan Leaf em 2010, graças a generosos incentivos fiscais.

No entanto, como a Noruega tem apenas 6,4% da população da Alemanha, que é o maior mercado automóvel da Europa, seria apenas uma questão de tempo até a Alemanha a suplantar. E foi o que sucedeu.

As matrículas do Tesla Model 3, Audi e-tron e Mercedes-Benz EQC contribuíram para esta prestação germânica, aguardando-se que o lançamento do VW ID.3 e do Porsche Taycan tragam um crescimento mais acelerado do mercado de VE alemão em 2020.