Nissan revela Ariya a 15 de Julho

O primeiro SUV eléctrico da Nissan estreia filosofia de estilo 100% nova na marca, mas a imagem definitiva será conhecida apenas a meio Julho. Até lá, a primeira pista…

A revelação de uma nova imagem ‘teaser’, acompanhada da confirmação da data oficial para a estreia, aumenta a expectativa em torno do lançamento de automóvel importantíssimo para o futuro da Nissan. O Ariya, será apresentado no próximo dia 15 de Julho, conforme anúncio feito durante a reunião anual de accionistas da empresa, onde foi divulgado que o SUV 100% eléctrico será uma aposta global da marca.

Conhecido pela primeira vez como protótipo no Salão de Tóquio em 2019, já com Makoto Uchida no cargo de novo director executivo e CEO da marca, o Ariya apresentou filosofia de estilo 100% nova na Nissan, sob a batuta de Alfonso Albaisa, o designer cubano que é vice-presidente do departamento de estilo da marca e que assina belíssimo concept, muito próximo da versão de produção.

Entre os elementos mais destacados do design do eléctrico com 4,6 metros de comprimento, 1,9 m em largura e 1,6 de altura, baseado na plataforma modular CMF-EV da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, a secção dianteira que ostenta versão actualizada do V-Motion, que será o ‘rosto’ dos futuros eléctricos da marca.

“Substituímos a grelha convencional por um elemento que chamamos ‘escudo’. Um elemento inovador, com concepção 3D, que vai além da simples função decorativa, pois ajuda a desvendar a tecnologia de ponta que está por trás.” afirmou Albaisa à comunicação social durante uma conferência de imprensa.