O primeiro SUV elétrico da BMW tem autonomia para 460km

O IX3 consegue recarregar 80% da bateria em pouco mais de 30 minutos.

A BMW desvendou o IX3, o primeiro SUV elétrico da marca alemã que terá a tarefa de competir com o e-tron da Audi ou o EQC da Mercedes. A julgar pelos primeiros dados, parece que o BMW IX3 está no bom caminho para conseguir ser uma das melhores alternativas dentro da categoria.

No que diz respeito ao motor, encontramos no interior um conjunto de baterias de 80 kWh capaz de uma potência de 282cv que permitirá ao IX3 ir dos 0 aos 100km/h em apenas 6,8 segundos. No entanto, convém ter noção que a velocidade estará limitada aos 180km/h. Sobre a bateria, a BMW assegura uma autonomia de 460km e indica que será possível recarregar 80% da capacidade em apenas 34 minutos.

Sobre o lançamento, diz o The Verge que o BMW IX3 já se encontra confirmado para Europa e começará por chegar ao mercado no final do ano com o preço base de 72.950 euros e um custo de 79.350 euros pela versão desportiva.