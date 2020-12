A Volkswagen partilhou um vídeo onde revela como funcionará o seu robot capaz de carregar carros elétricos e que poderá vir a ser integrado em espaços dedicados de carregamento.

No vídeo é possível ver o robot a carregar uma bateria e a conectá-la ao carro. Uma vez a carregar, o robot pode fazer o mesmo em outros veículos disponíveis no mesmo espaço. De notar que todo o funcionamento é autónomo, pelo que o robot só precisa ser activado com recurso a uma app ou através do próprio veículo.

A Volkswagen ainda não adiantou quando é que planeia disponibilizar este robot em áreas de carregamento mas é possível que comece a disponibilizá-lo em 2021.