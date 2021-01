Grupo Volkswagen aumentou em 200% venda de carros elétricos

O ano 2020 foi um ano de viragem para o grupo automóvel.

O grupo Volkswagen anunciou que vendeu 231.600 carros 100% elétricos em 2020, o que representa um ponto de viragem para a empresa uma vez que se trata um crescimento de 214% em relação ao ano passado.

O carro mais vendido do Volkswagen Group terá sido o Volkswagen ID.3 com 56.500 unidades, seguindo-se o Audi e-tron com 47.300 unidades, o Volkswagen e-Golf com 41.300, o Volkswagen e-up! com 22.200 unidades e, a fechar a lista, o Porsche Taycan com 20 mil unidades.

Como nota o Electrek, esta aposta nos carros elétricos é para continuar em 2021, com o lançamento do ID.4 a já estar confirmado.